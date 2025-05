DONGEN (ANP) - In een bedrijfspand in Dongen (Noord-Brabant) is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer pompt water uit het Wilhelminakanaal om het vuur te blussen.

"Om te voorkomen dat de slangen beschadigen, roepen wij iedereen op om uit het gebied weg te blijven", aldus de veiligheidsregio.