TIEL (ANP) - In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Morsestraat in Tiel is een grote brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak van het gebouw op het bedrijventerrein Kellen, meldt de brandweer.

Omdat er donkere rook vrijkomt, krijgen omwonenden het advies ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen slachtoffers door de brand.