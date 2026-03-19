Uitslag in Doesburg iets veranderd na controle van stemmen

DOESBURG (ANP) - In de Gelderse gemeente Doesburg is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen donderdag toch nog iets veranderd. De SP krijgt er een tweede zetel. Dat gaat ten koste van GroenLinks-PvdA. Die partij komt niet met drie mensen in de raad, maar met twee.

Na het sluiten van de stembureaus woensdag had Doesburg een sneltelling gehouden. Die leverde een voorlopige uitslag op. Een dag later controleerde de gemeente de processen-verbaal. Dat veranderde de stemverhouding heel licht, maar genoeg om een zetel te verschuiven.

De burgemeester van Doesburg, Arco Hofland, noemt het "uiterst pijnlijk dat er een verkeerde uitslag is gepresenteerd, vooral voor de betrokken partijen SP en GroenLinks-PvdA".

Doesburg koos woensdag mogelijk voor de laatste keer een eigen gemeenteraad. De gemeente wil in 2029 fuseren met Duiven, Westervoort en Zevenaar.