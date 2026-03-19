VS overwegen bepaalde sancties op Iraanse olie op te heffen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse regering overweegt om de sancties op Iraanse olie die al wordt verscheept, op te heffen, nu de energieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent donderdag gezegd. De stap, die gericht is op olie die Iran al heeft verlaten, zou kunnen helpen om de stijging van de energiekosten voor Amerikanen wat te beperken.

De minister schat dat er ongeveer 140 miljoen vaten Iraanse olie op zee zijn. Dat komt neer op ongeveer twee weken aan voorraad die anders naar China zou zijn gegaan. Het doel is om de Iraanse vaten tegen Teheran te gebruiken, terwijl Washington probeert de prijsstijgingen in te dammen, legde Bessent uit.

Bessents opmerkingen bij Fox Business komen op een moment dat de olie- en gasprijzen opnieuw een flinke stijging lieten zien. Dat komt omdat Iran met zijn aanvallen in Qatar de grootste faciliteit voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) ter wereld heeft geraakt. Ook heeft het land gedreigd energie-infrastructuur in de regio te vernietigen.

Strategische reserves

Bessent voegde toe dat de Amerikaanse regering ook meer olie uit haar strategische reserves zou kunnen vrijgeven om de kosten te helpen beheersen. Beperkingen op de export van olie en gas zouden niet worden overwogen.

Deskundigen waarschuwen volgens het Franse persbureau AFP dat het versoepelen van de sancties het risico met zich meebrengt dat Iran, de vijand van de VS en Israël in dit conflict, hiervan profiteert. Sommigen zien de mogelijke stap echter als een manier om partners te betrekken bij een coalitie om de Straat van Hormuz te heropenen.