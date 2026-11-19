DEN HAAG (ANP) - Bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag is de uitspraak begonnen in de genocidezaak van Gambia tegen Myanmar. In enkele uren zal het hof concluderen of Myanmar in 2017 genocide heeft gepleegd tegen de Rohingya-moslimminderheid in het land. Daarbij werden honderdduizenden mensen verdreven en werd ook moord en verkrachting niet geschuwd. Onder meer Nederland intervenieerde in de zaak.

Voor de zitting, die om 10.00 uur aanving, is wereldwijd veel aandacht. Voor het Vredespaleis, waar ook het ICJ zetelt, was donderdagochtend veel pers verzameld, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Ook enkele activisten stonden voor de hekken om hun steun voor het lot van de Rohingya uit te spreken. Als het hof besluit dat het optreden van Myanmar en zijn krijgsmacht neerkomt op genocide, kan dat gevolgen hebben voor vergelijkbare genocidezaken, zoals die van Zuid-Afrika tegen Israël.