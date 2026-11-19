SEOUL (ANP/AFP) - De waarde van de Zuid-Koreaanse export is dit jaar voor het eerst uitgekomen boven 1 biljoen dollar, oftewel 1000 miljard dollar. Dat is te danken aan de stijgende vraag naar chips en computers en hoge AI-investeringen, meldde het ministerie van Handel van het land.

Zuid-Korea is de thuisbasis van onder meer het grote chip- en technologieconcern Samsung Electronics en chipbedrijf SK Hynix. Dat zijn twee van de drie grootste producenten van geheugenchips ter wereld, die cruciaal zijn voor de wereldwijde AI-boom.

Alleen de Verenigde Staten, China en Duitsland hebben tot nu toe dit jaar ook al de grens van 1 biljoen dollar aan exporten bereikt.

'Drijvende kracht'

"Dit jaar waren halfgeleiders en computers de drijvende kracht achter de groei van de totale export, gesteund door hogere AI-investeringen van grote techbedrijven wereldwijd", aldus het ministerie.

De totale export van Zuid-Korea over heel 2025 kwam uit op 700 miljard dollar. Ter vergelijking: in 2025 was de waarde van de Nederlandse goederenexport iets meer dan 653 miljard euro.