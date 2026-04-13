ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

Politiek
door Pieter Immerzeel
maandag, 13 april 2026 om 11:00
bijgewerkt om maandag, 13 april 2026 om 11:32
ANP-527219815
Donald Trump heeft ongekend hard uitgehaald naar paus Leo XIV. De Amerikaanse president noemt de paus “zwak, veel te liberaal en een ramp op buitenlands beleid”. Als klap op de vuurpijl post hij een megalomane AI-foto van zichzelf als Jezus.
Tijdens een vlucht terug naar Washington ging Trump los op sociale media, waarna hij zijn aanval op het vliegveld nog eens dunnetjes overdeed. “Ik ben geen fan van paus Leo”, zei hij droogjes. Volgens Trump “doet hij het helemaal niet goed” en zou hij beter “stoppen met het pleasen van radicaal links”.
Aanvallen op de man
De uitbarsting volgt op opmerkingen van de paus, die afgelopen weekend waarschuwde dat een “waan van almacht” de oorlog tussen de VS, Israël en Iran aanjaagt. Zonder Trump bij naam te noemen, was de boodschap duidelijk: religie mag geen excuus zijn voor geweld.
Trump zag dat anders. “Ik wil geen paus die het prima vindt dat Iran kernwapens heeft”, sneerde hij. Ook beschuldigde hij Leo ervan “zwak te zijn op criminaliteit” en suggereerde zelfs: “Misschien houdt hij wel van misdaad.”
Oproep tot vrede
De paus sprak zaterdagavond in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan, waar hij opriep tot vrede. Eerder zei hij al dat God “niet luistert naar gebeden van mensen die oorlog voeren” en dat bloed aan de handen gebed zinloos maakt. Toen Trump dreigde dat “een hele beschaving vannacht kan verdwijnen”, noemde Leo dat “volstrekt onaanvaardbaar”.
Maar Trump ging verder dan alleen Iran. Hij viel de paus ook aan vanwege kritiek op Amerikaanse acties in Venezuela. “Ik wil geen paus die de president bekritiseert terwijl ik precies doe waarvoor ik met een enorme overwinning ben gekozen”, aldus Trump.
Alsof dat nog niet genoeg was, claimde hij dat Leo zijn positie deels aan hem te danken heeft. “Als ik niet in het Witte Huis zat, zat hij niet in het Vaticaan”, stelde Trump. Zijn advies aan de paus: “Herpak je, gebruik je gezonde verstand en wees een groot paus; geen politicus.”
Bron: The Guardian

loading

POPULAIR NIEUWS

intro-1754253672

shutterstock_2680002943

gandr-collage

IMG_3572

generated-image (4)

anp120426114 1

Loading