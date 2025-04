Uitvaartmis afgelopen, kist terug in Sint-Pietersbasiliek

VATICAANSTAD (ANP) - De uitvaartmis van paus Franciscus is na ongeveer twee uur afgelopen, langer dan aanvankelijk gepland. De kist met het lichaam van de religieuze leider is weer terug in de Sint-Pietersbasiliek.

De houten kist werd iets na 10.00 uur naar buiten gedragen en op een tapijt geplaatst, met geestelijken aan een zijde en hoogwaardigheidsbekleders aan de andere kant. Er klonk applaus toen het publiek de kist zag.

Er waren volgens het Vaticaan meer dan 250.000 belangstellenden op de mis afgekomen. Zij pasten niet allemaal op het plein. Op verschillende plekken stonden schermen waarop de mis werd uitgezonden.

De processie naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore, Franciscus' laatste rustplaats, zou volgens de oorspronkelijke planning rond 11.30 uur vertrekken. De stoet gaat zich op wandeltempo door Rome verplaatsen voordat die ongeveer anderhalf uur later bij de bestemming aankomt. Er staan al veel mensen langs de route en de Basiliek van Santa Maria Maggiore.