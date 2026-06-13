Uitvaartplechtigheden Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De uitvaartplechtigheden voor de hoogste leider van de Islamitische Republiek Iran, Ali Khamenei, zijn gepland van 4 juli tot en met 9 juli, aldus staatsmedia. Khamenei werd 28 februari gedood door Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Hij werd 86 jaar en is opgevolgd door zijn zoon Mojtaba.

Door de oorlog was het niet bekend hoe de natie afscheid zou gaan nemen. Na de uitvaartplechtigheden wordt hij 9 juli in Mashhad, in het noordoosten, begraven. Khamenei werd daar geboren.

De sjiitische geestelijke Khamenei was een bekende figuur in de Iraanse revolutie en werd twee jaar na de val van de sjah in 1981 president. Toen de stichter van de Islamitische Republiek, Ruhollah Khomeini, in 1989 overleed, werd Khamenei tot diens opvolger gekozen.

Aan het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen werden veel kopstukken van het regime in Iran gedood. Dat stortte echter niet in zoals de aanvallers hoopten.