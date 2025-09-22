ECONOMIE
UK Reforms' Farage wil migratie naar VK lastiger maken

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 15:11
anp220925146 1
LONDEN (ANP/RTR) - Nigel Farage wil het met zijn Reform UK-partij voor migranten lastiger maken om te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn plan betreft onder meer het schrappen van huidige wetgeving die migranten nu na vijf jaar toegang geeft tot het sociaal vangnet. Dat systeem moet volgens Farage worden ondervangen door vijfjaarlijks hernieuwbare werkvisa. Een van de doelen is het terugdringen van het aantal migranten.
Farage sprak in de presentatie van zijn plannen van "een route naar burgerschap, zij het een lastigere route dan die we nu hebben" en noemde dit een hoognodige discussie over legaal burgerschap. De plannen zouden het land volgens Farage circa 234 miljard pond (267 miljard euro) besparen, een getal dat volgens critici niet strookt met de werkelijkheid.
De partij van de Britse oppositiepoliticus gaat al zes maanden aan kop in de peilingen. Het VK houdt in mei 2026 parlementsverkiezingen.
