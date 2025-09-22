ECONOMIE
Vos meldt zich af voor WK wielrennen

Sport
door anp
maandag, 22 september 2025 om 15:06
anp220925144 1
KIGALI (ANP) - Marianne Vos heeft zich afgemeld voor de wereldkampioenschappen wielrennen in Rwanda. Een woordvoerster van wielerbond KNWU bevestigt een bericht van de NOS daarover.
Vos blijft thuis wegens familieomstandigheden. Femke de Vries, ploeggenote bij Visma - Lease a Bike, neemt haar plaats over. Vos won het WK op de weg drie keer, in 2006, 2012 en 2013.
Naast De Vries bestaat het Nederlandse team voor de wegrace uit Demi Vollering, Anna van der Breggen, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Yara Kastelijn en Pauliena Rooijakkers.
