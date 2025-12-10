ECONOMIE
TUI boekt meer vakanties tegen hogere prijzen en maakt meer winst

Economie
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 10:58
anp101225097 1
HANNOVER (ANP) - Reisconcern TUI heeft het afgelopen boekjaar dankzij een groei van het aantal vakantiegangers meer winst gemaakt. Ook verwelkomde het Duitse bedrijf meer gasten in de hotels en op de cruises van de eigen merken, wat door hogere prijzen ook meer geld opleverde. TUI verwacht dat de groei de komende maanden aanhoudt, ook de eerste voortekenen voor komende zomer zijn positief.
TUI werkte in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met eind september, voor bijna 35 miljoen vakantiegangers, een groei van 5 procent. De omzet steeg iets minder hard, met ruim 4 procent tot 24 miljard euro. Daar bleef een nettowinst van 842 miljoen euro van over, een groei van bijna een vijfde.
Verreweg de belangrijkste tak van TUI blijft die van onder meer pakketreizen, waarmee 21 miljard euro werd omgezet. De ruim 460 eigen hotels van het concern leverden 1,2 miljard euro op, met de achttien eigen cruiseschepen werd 883 miljoen euro omgezet. Deze zaten voller ondanks hogere prijzen.
