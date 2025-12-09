Wil je meer sporten? Dan kan deze simpele truc helpen om in gang te schieten

Je kent het wel. Je hebt je voorgenomen om vaker te gaan sporten, maar als de wekker gaat voor die ochtendsessie of je werkdag erop zit, heb je gewoon geen zin. Uit een nieuwe studie blijkt nu dat de oplossing misschien simpeler is dan je denkt: ga gewoon eerder naar bed.

Tijdens onderzoek van de Flinders University in Australië keken wetenschappers naar de gegevens van bijna 71.000 mensen die gemiddeld drieënhalf jaar lang hun slaap en lichaamsbeweging bijhielden met een matrassensor en een smartwatch. De onderzoekers keken naar hoe slaap en beweging elkaar beïnvloeden.

Wat blijkt? De kwaliteit van je nachtrust heeft veel meer invloed op hoeveel je de volgende dag beweegt dan andersom. Mensen die goed sliepen zetten de dag erna simpelweg meer stappen dan mensen die slecht sliepen.

Hoe werkt dit precies?

Als je sneller in slaap valt en minder vaak wakker wordt, voel je je de volgende ochtend fitter. En als je je fitter voelt, heb je meer energie en motivatie om te bewegen. Logisch eigenlijk, maar nu is het ook wetenschappelijk onderbouwd met data van miljoenen nachten.

Het verschil is niet gigantisch op dagbasis, maar telt wel op. Mensen met een goede slaapkwaliteit namen gemiddeld zo'n 280 stappen per dag meer dan mensen die slecht sliepen. In een week is dat al bijna tweeduizend stappen extra.

Ook bleek dat je niet per se heel lang hoeft te slapen om de volgende dag veel te bewegen. Rond de zes tot zeven uur slaap leverde de meeste stappen op. Maar let op: te kort slapen, vier uur bijvoorbeeld, werkte averechts.