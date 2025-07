UNICEF: impact asielwetten op kinderen is ingrijpend

DEN HAAG (ANP) - UNICEF Nederland heeft grote zorgen over de door de Tweede Kamer aangenomen asielwetten. "De impact op kinderen is ingrijpend, maar nergens blijkt dat hun belang serieus is meegewogen", laat de VN-kinderrechtenorganisatie weten.

UNICEF wijst erop dat bijvoorbeeld pleegkinderen van vluchtelingen hun pleegouders niet meer mogen nareizen. "Stel: je bent een kind dat zijn ouders is verloren door oorlog. Je woont nu bij je tante, die voor je zorgt als pleegouder. Toch mag je door deze wet niet naar Nederland komen om bij haar te zijn. Je blijft achter, alleen, zonder veilige plek, zonder familie", legt UNICEF uit.

Ook hekelt de kinderrechtenorganisatie het tweestatusstelsel. Kinderen moeten daardoor mogelijk langer in opvanglocaties blijven omdat de procedures complexer worden.

"Dit is geen toekomstbestendig asielbeleid, de belangen en de rechten van kinderen zijn overgeslagen en volledig genegeerd in deze wetgeving", zegt directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland.