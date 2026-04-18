UNICEF: Israël doodde twee watertruckchauffeurs in Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - VN-organisatie UNICEF zegt "woedend" te zijn nadat twee vrachtwagenchauffeurs, die waren ingehuurd om schoon water te leveren aan gezinnen in de Gazastrook, door een Israëlische aanval werden gedood. De VN-organisatie meldt in een verklaring dat het incident vrijdagochtend plaatsvond tijdens reguliere watertransporten bij het waterpunt Mansoura in het noorden van Gaza, dat Gaza-Stad van water voorziet. Ook raakten twee andere mensen gewond.

UNICEF zegt de werkzaamheden op de locatie te hebben opgeschort en roept de Israëlische autoriteiten op een onderzoek in te stellen. Daarbij benadrukt de kinderorganisatie dat hulpverleners, burgers en essentiële waterinfrastructuur volgens het internationaal humanitair recht moeten worden beschermd.

De Israëlische ambassade in Washington reageerde niet direct op een verzoek van persbureau Reuters om commentaar.