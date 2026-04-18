ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

UNICEF: Israël doodde twee watertruckchauffeurs in Gaza

door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 3:14
anp180426002 1
GAZA-STAD (ANP/RTR) - VN-organisatie UNICEF zegt "woedend" te zijn nadat twee vrachtwagenchauffeurs, die waren ingehuurd om schoon water te leveren aan gezinnen in de Gazastrook, door een Israëlische aanval werden gedood. De VN-organisatie meldt in een verklaring dat het incident vrijdagochtend plaatsvond tijdens reguliere watertransporten bij het waterpunt Mansoura in het noorden van Gaza, dat Gaza-Stad van water voorziet. Ook raakten twee andere mensen gewond.
UNICEF zegt de werkzaamheden op de locatie te hebben opgeschort en roept de Israëlische autoriteiten op een onderzoek in te stellen. Daarbij benadrukt de kinderorganisatie dat hulpverleners, burgers en essentiële waterinfrastructuur volgens het internationaal humanitair recht moeten worden beschermd.
De Israëlische ambassade in Washington reageerde niet direct op een verzoek van persbureau Reuters om commentaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (8)

Ook dat nog: de hypotheekrente gaat de komende tijd verder omhoog.

generated-image (7)

Langzaam maar heel zeker komt de oliecrisis op ons af

Scherm­afbeelding 2026-04-17 om 06.13.00

Gevonden: Sarah Ferguson zit in de Alpen

belastingdienst controle aangifte door crisis extra belangrijk1614576537

Check je eigen belastingdossier: welk vinkje staat er achter jouw naam?

131574903_m

Acht miljoen Nederlanders op meivakantie: mei is het nieuwe hoogseizoen

ANP-532049698

Trump gelooft dat cola light kankercellen doodt, oreert over geneeskrachtige eigenschappen

Loading