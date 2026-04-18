Parlement Iran: Straat van Hormuz sluit bij aanhouden VS-blokkade

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran zal de Straat van Hormuz opnieuw afsluiten als de Verenigde Staten hun blokkade van Iraanse havens voortzetten. Dat heeft de spreker van het Iraanse parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, zaterdag gezegd. Hij bevestigde daarmee wat het Iraanse staatspersbureau eerder al meldde op basis van een bron uit de Iraanse legertop.

"Bij voortzetting van de blokkade zal de Straat van Hormuz niet open blijven," schrijft Ghalibaf op X. Hij voegt er bovendien aan toe dat doorgang door de waterweg afhankelijk zal blijven van toestemming van Iran. Trump schreef vrijdag op sociale media dat de Amerikaanse havenblokkade "volledig van kracht blijft" tot er een definitieve deal ligt.

Iran kondigde vrijdag plotseling aan de Straat van Hormuz te heropenen. Dat bericht deed de gas- en olieprijzen meteen dalen. Iran blokkeerde de voor olietankers belangrijke zeestraat de afgelopen weken om via economische weg druk uit te oefenen op de VS.