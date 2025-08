UNICEF waarschuwt voor snelle verslechtering crisis Soedan

PORT SOEDAN (ANP/AFP) - De humanitaire situatie in Soedan "verslechtert snel", zegt Sheldon Yett, de UNICEF-vertegenwoordiger voor Soedan. Hij waarschuwt na een bezoek aan verschillende plekken in het door oorlog verscheurde land voor een "dreigende catastrofe" in wat hij 's werelds grootste humanitaire crisis noemt.

"We staan op het punt van onherstelbare schade aan een hele generatie kinderen", verklaart de functionaris van de VN-kinderorganisatie. "Niet omdat we de kennis of de middelen missen om ze te redden, maar omdat we collectief falen om met de urgentie en op de benodigde schaal te handelen die deze crisis vraagt." Yett zegt dat kinderen overlijden door honger, ziekte en geweld, omdat ze geen toegang hebben tot levensreddende hulp.

De oorlog begon in april 2023 met een conflict tussen de militaire leider van Soedan, Abdel Fattah al-Burhan, en diens toenmalige tweede man, commandant Mohamed Hamdan Dagalo van de paramilitaire RSF. Door deze machtsstrijd zijn miljoenen mensen gevlucht en lijden velen honger.

Wegen onbegaanbaar

Hulporganisaties kunnen wegens de oorlog en het regenseizoen, waardoor sommige wegen ontoegankelijk zijn, niet overal in Soedan komen. Volgens Yett tonen de "recordhoge" opnamecijfers van kinderen met acute ondervoeding in gebieden die recent toegankelijk zijn geworden dat de hulpvraag gigantisch is.

Hij meldt dat UNICEF en partners "alles doen" wat ze kunnen, maar dat sommige partners door recente bezuinigingen gedwongen zijn hun werkzaamheden terug te schroeven. UNICEF voert de hulp op, maar "kan het niet alleen".

'Ondervoeding wijdverspreid'

De vertegenwoordiger vertelt dat kinderen beperkt toegang hebben tot drinkwater, eten en zorg. "Ondervoeding is wijdverspreid en veel kinderen zijn vel over been", verklaart hij. Verschillende gebieden in de deelstaat Khartoem lopen volgens het Wereldvoedselprogramma het risico op hongersnood. Die worden ook zwaar getroffen door het aanhoudende geweld.