Urenlang spreken inwoners Groene Hart zich uit tegen windturbines

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 22:02
anp100426185 1
DEN HAAG (ANP) - Politici en inwoners van het Groene Hart hebben zich op het provinciehuis in Den Haag urenlang uitgesproken tegen de komst van windturbines in het open polderlandschap. Vele tientallen insprekers vertelden Provinciale Staten hoe ze denken over de plannen van de provincie Zuid-Holland. De boodschap was veelal hetzelfde: zet geen windturbines in het Groene Hart.
"Alles is al gezegd, maar de kracht zit in herhaling", zei een van hen in de avond, toen de twaalf uur durende hoorzitting het einde naderde. "Ik ga het dus gewoon nog maar een keer doen."
Ruim honderd mensen hadden zich aangemeld om hun mening te geven over de voorgestelde herziening van het omgevingsbeleid, waarin de provinciale regels voor de leefomgeving staan. In de ochtend ging het vooral over woningbouw. De meeste insprekers kwamen echter voor de plannen om in het Groene Hart diverse locaties aan te wijzen voor windturbines. Op een enkeling na die hier positief over was, klonk vooral afkeuring.
4e7658f7d85d57c1c1ed82b3a40d3b56,8ceaa03a

170400710_m

570b398152edb046c9ce5893546eaded

alles-over-zilvervis

180548401_m

138360854_m

