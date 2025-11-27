Utrecht wil met gebiedsplan natuur, bouwers en boeren helpen

UTRECHT (ANP) - De provincie Utrecht heeft een uitgebreid pakket maatregelen opgesteld voor de komende tien jaar in het landelijk gebied. Belangrijkste doel van het ontwerp Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) is het weer op gang brengen van de vergunningverlening. Daarnaast wil de provincie met de maatregelen werken aan natuurherstel, de kwaliteit van bodem en water verbeteren en de boeren weer perspectief bieden.

Door de stikstofuitstoot is het moeilijk om een natuurvergunning te krijgen voor onder meer woningbouw, de aanleg van wegen en agrarische activiteiten. "Veel projecten zijn stilgevallen. Agrariërs, bedrijven en inwoners lopen al jaren vast. En denk bijvoorbeeld maar aan de Rijnbrug bij Rhenen", zegt gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw). Verbreding van die brug is door de stikstofproblematiek al meerdere keren uitgesteld.

De gedeputeerde erkent dat de maatregelen pijn kunnen doen, onder meer bij individuele agrariërs. Niet iedere ondernemer kan zijn of haar bedrijf in de gewenste vorm voortzetten. "Daarom zullen we hen, daar waar we kunnen, helpen."

Maatregelen

Utrecht wil de stikstofuitstoot in de landbouw in 2035 met 46 procent hebben teruggebracht vergeleken met 2019. In eerste instantie geeft de provincie grondgebonden agrarische bedrijven de ruimte dit op vrijwillige basis te doen. Als deze aanpak onvoldoende effect heeft, kan vanaf 2035 een norm van maximaal 40 tot 42 kilo ammoniak per hectare per jaar gaan gelden.

Verder stelt de provincie een stikstofzone voor van 250 meter rond zes stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Agrariërs mogen in deze zones slechts beperkt mest uitrijden en geen kunstmest gebruiken. Sterk zegt dat de provincie in samenspraak met de agrariërs onder meer gaat kijken wat ze kan doen voor boeren die willen stoppen of die in de buurt van Natura 2000-gebieden willen meehelpen aan natuurherstel. "Voor agrarisch natuurbeheer zijn meerdere subsidies en regelingen beschikbaar."

PAS-melders

De gedeputeerde wijst erop dat bij het samenwerken met de agrariërs specifiek aandacht is voor de PAS-melders. Dat zijn boeren die buiten hun schuld zonder een geldige vergunning werken en daardoor al jaren in onzekerheid zitten. "Zij staan bovenaan de lijst en verdienen een toekomstperspectief."

Het Rijk heeft al eerder voor Utrecht 280 miljoen euro vrijgemaakt voor het geleidelijk invoeren van maatregelen uit het gebiedsprogramma. De provincie stelt hiermee "de nodige stappen" te kunnen en willen zetten.