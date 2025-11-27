Man krijgt cel voor plannen aanslag op Songfestival in Rotterdam

LUXEMBURG (ANP) - Een Zweed is schuldig bevonden aan het plannen van een aanslag op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in 2020. Een Luxemburgse rechtbank heeft hem acht jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan zes voorwaardelijk, melden Luxemburgse media.

Ook moet de 23-jarige Alexander H. een deradicalisatieprogramma volgen. De man werd in februari 2020 opgepakt in de gemeente Strassen, waar hij met zijn vader woonde. Bij hem thuis werd onder meer rechtsextremistisch materiaal gevonden.

Luxemburgse media melden dat uit onderzoek is gebleken dat H. meerdere aanslagen plande, waaronder op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het evenement zou in mei 2020 plaatsvinden, maar werd uiteindelijk vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. De gemeente Rotterdam wist destijds niets van de aanslagplannen.

In het onderzoek werd in Nederland een minderjarige jongen aangehouden. Hij zou met H. contact hebben gehad over de plannen. Het OM in Nederland besloot hem niet te vervolgen.