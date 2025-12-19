Utrecht zegt boeren toe in gesprek te blijven over gebiedsplan

UTRECHT (ANP) - Het provinciebestuur van Utrecht heeft actievoerende boeren op het provinciehuis toegezegd in gesprek te blijven over de plannen voor het landelijk gebied. Gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw) zei open te staan voor individuele gesprekken en nodigde de agrariërs ook uit zienswijzen in te dienen op het maatregelenpakket. De provincie heeft dat samengesteld om onder meer de stikstofuitstoot te verminderen en de boeren weer perspectief te bieden.

"Als jullie zienswijzen indienen, hebben we wellicht een haakje om het plan beter te maken", zei Sterk, nadat Koos Cromwijk namens de actievoerders had gezegd dat boeren niet mogen worden opgeofferd om bepaalde doelen te kunnen realiseren. "We laten ons onze toekomst niet afpakken."

Het protest verliep zonder incidenten. "Gelukkig hebben we vooraf goede afspraken gemaakt met de coördinator van de actie", blikte commissaris van de Koning Hans Oosters terug.

Vanaf het begin van de middag reden de meeste boeren op hun landbouwvoertuigen weg van het provinciehuis.