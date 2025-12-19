Wat maakt iemand succesvol? Na interviews met Halina, Bas en Sylvie is dit het antwoord

Antoinette Scheulderman interviewde zeven bekende mensen over hun succes. Na gesprekken met onder anderen Halina Reijn, Gerrit Zalm, Bas Smit en Sylvie Meis komt ze tot de conclusie: je moet in ieder geval bereid zijn heel hard te werken.

"Ik was echt onder de indruk van hoe hard zij werken", vertelt Scheulderman aan RTL Nieuws. "Het succes is geen van deze mensen komen aanwaaien. Ze hebben bijvoorbeeld veel minder tijd voor hun vrienden en familie, hebben nooit een keer lekker een weekend vrij. Ze werken áltijd. Er komt veel bij kijken om een hoge boom te zijn, dat heb ik wel gezien. Je werk moet zo ongeveer altijd op 1 staan."

De bekende interviewer vervolgt: "De shortcut die je op sociale media weleens wordt voorgespiegeld, bestaat niet. Je kunt succes niet manifesteren, zegt Halina ook. Ik geloof daar ook niet in. Je moet ervoor werken, er uren in stoppen om ervaring op te doen, een weg afleggen. De mensen die ik voor deze serie sprak vragen zich stuk voor stuk weleens af waarom zij wel zo succesvol zijn en anderen niet, maar eigenlijk weten ze het antwoord wel: omdat zij bereid zijn om het weekend door te werken, om die extra stap te zetten, offers te brengen."

Imago

Zo moeten Sylvie Meis en Bas Smit altijd rekening houden met hoe dingen afstralen op hun imago. "Sylvie datet daardoor minder vaak met mannen dan ze zou willen, omdat de merken waarmee zij werkt haar liever niet steeds aan de arm van een andere man zien." Ook moet ze er altijd goed uitzien. "Ze leeft als een topsporter. Ga er maar aanstaan", aldus Scheulderman.

Maar dan nog: zou iedereen het kunnen, zo succesvol worden? "Ik denk dat je in de eerste plaats heel erg in jezelf moet geloven. De meeste mensen die ik sprak zijn vaak afgewezen in hun leven, maar gingen toch door. Sylvie zei ook: mindset is alles. Als je je niet laat afleiden en je doel voor ogen houdt, kun je dat bereiken."

De interviewer vervolgt: "Halina zegt: je moet durven falen, anders kom je er niet. En Walid doet niets half, zei hij: 'Mensen die zeggen dat iets ze niet lukt, willen niet graag genoeg.' Je moet veel intrinsieke drive hebben en de overtuiging dat het jou wél gaat lukken."