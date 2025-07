UvA: verhalen over onveiligheid Joodse studenten doen pijn

AMSTERDAM (ANP) - De Universiteit van Amsterdam (UvA) vindt het onaanvaardbaar dat een aantal Joodse studenten en medewerkers zich onveilig voelt op de universiteit. Tegen Het Parool zeggen enkele Joodse studenten, docenten en medewerkers van de UvA en de Vrije Universiteit zaterdag dat ze zich buitengesloten voelen en hun identiteit moeten verbergen. Ook spreken ze van "verbale agressie van pro-Palestijnse demonstranten".

"Ik wil duidelijk uitspreken dat we deze verhalen al langer kennen en erkennen", zegt rector magnificus Peter-Paul Verbeek van de UvA. "Ze doen pijn - en ze doen ertoe." Verbeek zegt dat de Amsterdamse universiteit al langere tijd in gesprek is met leden van de Joodse gemeenschap, ook afgelopen week. "We hebben geluisterd naar hun zorgen en signalen, en in meerdere gevallen concrete stappen gezet: zoals het aanspreken van studenten of docenten op onacceptabel gedrag, het opschalen van meldingen en het inschakelen van begeleiding en beveiliging waar nodig."