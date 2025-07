Dalai Lama hoopt 130 jaar oud te worden

De dalai lama hoopt naar eigen zeggen nog zeker veertig jaar te leven. Deze week zette de spiritueel leider van de Tibetaanse boeddhisten uiteen wat er gebeurt als hij overlijdt, in aanloop naar zijn 90ste verjaardag, zondag. Dat was niet omdat hij snel denkt te overlijden, verzekerde hij honderden toehoorders.

"Ik hoop nog altijd meer dan 130 jaar oud te worden", zei de dalai lama in de Noord-Indiase plaats Dharamshala, waar hij al sinds 1959 in ballingschap verblijft na een strijd met China. Hij wil de leider zijn van een onafhankelijk Tibet.

"We zijn ons land verloren en zitten in ballingschap in India, maar ik heb voor wezens behoorlijk veel kunnen betekenen. Dus, terwijl ik hier in Dharamshala woon, ben ik voornemens om wezens en de dharma zo goed als ik kan te dienen." Met dharma doelt hij op de beginselen van de Boeddha.

Tenzin Gyatso is de huidige, veertiende dalai lama. Hij zei dat zijn stichting vaststelt wie zijn opvolger wordt. China wil inspraak.