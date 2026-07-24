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UWV kan dit najaar beginnen met herstel fouten bij WIA-uitkering

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 10:39
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DEN HAAG (ANP) - Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september van kracht wordt.
Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van de WIA-uitkering. Tienduizenden mensen hebben daardoor mogelijk niet het juiste bedrag ontvangen. Uitkeringsgerechtigden die te weinig hebben ontvangen, krijgen het gemiste bedrag alsnog uitbetaald. Wie per ongeluk te veel kreeg, hoeft dat niet terug te betalen.
De vergoeding telt niet mee voor het belastbaar inkomen. Daarmee wordt voorkomen dat mensen bijvoorbeeld hun huur- of zorgtoeslag verliezen doordat hun inkomen stijgt.
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