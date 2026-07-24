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Campingplatform ziet overnachtingen in Nederland flink toenemen

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 10:55
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ANDELST (ANP) - Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van een analyse van CBS-cijfers. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook.
Campinggasten boekten in de eerste vijf maanden van dit jaar bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. Dat is een toename van 22,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel, bijna 4 miljoen overnachtingen, betrof boekingen in de maand mei. Maar ook in de winter werd volgens ACSI meer gekampeerd dan vorig jaar.
De campings registreerden in totaal bijna 1,7 miljoen gasten, wat ruim 18 procent meer is dan een jaar eerder. Meer dan 1 miljoen bezoekers kwamen uit Nederland.
"Zowel in Nederland als in het buitenland wordt alsmaar meer en vaker gekampeerd", concludeert ACSI-topman Ramon van Reine. Volgens hem was mei al een bijzonder warme maand in Nederland, maar ook "winterkamperen" is "zeer populair".
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