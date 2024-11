New Delhi gehuld in smog na negeren vuurwerkverbod Divali

NEW DELHI (ANP/AFP) - Boven de Indiase hoofdstad New Delhi hangt vrijdag een dikke laag giftige smog nadat donderdagavond massaal vuurwerk was afgestoken bij de viering van het hindoeïstische lichtfeest Divali. Inwoners negeerden een verbod op vuurwerk dat het stadsbestuur had opgelegd, juist om luchtvervuiling te voorkomen.

Vrijdagochtend stond de luchtkwaliteitsindex volgens de lokale krant Business Standard op 359. Dat is een nog hogere waarde dan het voorbije jaar na de feestdag. Op dat moment was het ook de hoogste waarde wereldwijd. Voor een goede luchtkwaliteit moet de AQI-waarde onder de 50 liggen.

New Delhi, met meer dan 30 miljoen inwoners, staat sowieso in de top van steden met de slechtste luchtkwaliteit. Een belangrijke oorzaak zijn boeren die hun velden afbranden na de oogst, maar ook het drukke verkeer in de stad en fabrieken dragen bij aan de vervuiling.

In aanloop naar de feestdag nam de politie tonnen vuurwerk in beslag. Maar volgens sommige inwoners zijn de autoriteiten terughoudend om streng op te treden, gezien het religieuze belang van het festival.