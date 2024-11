Drie redenen waarom het niet zo'n goed idee is als je huisdier in/op je bed slaapt

Het is verleidelijk om Fikkie of Vlekkie 's nachts in je slaapkamer toe te laten. Ze zijn warm en zacht, en vinden het erg gezellig om bij je te kruipen.

Maar weet wat je doet, want als je je hond of kat eenmaal hebt toegelaten, is de weg terug moeilijk: ze eisen hun verworven rechten op.

We sommen drie bezwaren op:

Slechter slapen

Je slaapt slechter, en hetzelfde geldt voor je huisdier. Het dier beweegt 's nachts. Misschien zo duidelijk dat je er wakker van wordt. Maar ook zonder je echt wakker te maken verlaagt dat dierlijke gedraai en gedoe de kwaliteit van je slaap.

Huidschilfers en allergieën

Voor mensen met allergieën is het vaak geen goed idee om huisdieren in bed te laten. Dr. Kunjana Mavunda, kinderlongarts, waarschuwt dat huidschilfers van huisdieren allergieën kunnen verergeren, vooral wanneer je de hele nacht met ze in bed ligt. “Zelfs als iemand geen allergie heeft voor huidschilfers, is het verstandig om speciale beschermhoezen te gebruiken voor matras en kussens. Deze hoezen, die het matras en kussen volledig afsluiten, helpen huidschilfers buiten te houden,” aldus Mavunda.

Huidschilfers verspreiden zich namelijk snel over je beddengoed. Daarom raadt Mavunda aan om, als je je huisdier toch in bed laat, alle lakens en dekens wekelijks in heet water te wassen.

Veiligheid

Veiligheid is een andere zorg. De kleine pup die nu bij je mag slapen, wordt een grote hond. Je zou niet de eerste zijn die 's nachts wordt verwond door een hond die zich in het nauw gedreven voelt.