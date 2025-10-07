ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vader niet verdacht van doden kind (5) en moeder (29) Terneuzen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 14:38
anp071025120 1
TERNEUZEN (ANP) - De vader van het kind dat maandag aan het einde van de middag samen met de moeder dood in huis werd gevonden in Terneuzen is op dit moment "zeker geen verdachte", aldus een politiewoordvoerder. De politie heeft hem gehoord als getuige, "net als veel familie, kennissen en buurtbewoners". Er zit niemand vast.
De politie bevestigt dat het om een 5-jarig kind en de 29-jarige moeder gaat. De school van het kind spreekt van een meisje.
Meer duidelijkheid dan dat de twee door geweld om het leven zijn gekomen, heeft de politie nog niet. De woordvoerder zegt dat meerdere scenario's mogelijk zijn, waaronder moord en zelfdoding.
Over de situatie van het gezin kan de politie nog niets delen. Die wordt nog onderzocht.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

5552325_m

Plastic flessen laten meer plastic achter in je lichaam dan je beseft

Avocado-fruits

Waarom een avocado zo gezond is

Scherm­afbeelding 2025-10-07 om 07.20.03

Peruaanse bisschop ontmaskerd na liefdesschandaal met 17 minaresssen

Loading