Vader niet verdacht van doden kind (5) en moeder (29) Terneuzen

TERNEUZEN (ANP) - De vader van het kind dat maandag aan het einde van de middag samen met de moeder dood in huis werd gevonden in Terneuzen is op dit moment "zeker geen verdachte", aldus een politiewoordvoerder. De politie heeft hem gehoord als getuige, "net als veel familie, kennissen en buurtbewoners". Er zit niemand vast.

De politie bevestigt dat het om een 5-jarig kind en de 29-jarige moeder gaat. De school van het kind spreekt van een meisje.

Meer duidelijkheid dan dat de twee door geweld om het leven zijn gekomen, heeft de politie nog niet. De woordvoerder zegt dat meerdere scenario's mogelijk zijn, waaronder moord en zelfdoding.

Over de situatie van het gezin kan de politie nog niets delen. Die wordt nog onderzocht.