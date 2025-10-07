WTO optimistischer over wereldhandel 2025, volgend jaar afkoeling

GENÈVE (ANP) - De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is optimistischer over de hoeveelheid goederen die internationaal worden verhandeld, maar stelt de verwachtingen voor 2026 naar beneden bij. In de eerste helft van dit jaar steeg de import en export nog hard, onder andere doordat bedrijven in de Verenigde Staten nog goederen wilden inslaan voordat er extra importheffingen zouden ingaan. Mede om diezelfde heffingen van de regering-Trump is de WTO pessimistischer geworden over volgend jaar.

Voor heel 2025 verwacht de WTO dat de wereldhandel in goederen met 2,4 procent toeneemt, terwijl de organisatie eerder op 0,9 procent rekende. Voor volgend jaar rekent de arbiter voor wereldwijde handelsgeschillen op 0,5 procent meer internationale handel. Bij een eerdere raming ging de WTO nog uit van 1,8 procent groei.

De afkoeling van de wereldhandel volgend jaar wijt de WTO aan de gevolgen van "nieuwe handelstarieven". De VS legden veel andere landen hogere importheffingen op. Ook andere landen nemen protectionistische maatregelen, zoals Canada dat een heffing invoerde op Chinees staal. Ook de Europese Unie wil de staalimport beperken. De WTO stelt ook dat de onzekerheid over het handelsbeleid van landen drukt op de import en export.

Kunstmatige intelligentie

Dat de internationale goederenhandel dit jaar toch aanzienlijk stijgt, heeft volgens de WTO niet alleen te maken met het hamsteren voorafgaand aan importheffingen. Ook de snelle ontwikkeling van toepassingen van kunstmatige intelligentie speelt mee. Die zorgen voor meer handel in bijvoorbeeld chips en servers. Daarnaast pakte de afgekoelde inflatie goed uit voor de handel.

De WTO verwacht dat de export van diensten dit jaar 4,6 procent stijgt en volgend jaar 4,4 procent. Dat is een iets optimistischer raming dan eerder dit jaar, maar de groei is minder sterk dan het geval zou zijn geweest zonder extra importheffingen. Veel internationale dienstverlening, bijvoorbeeld transport, heeft namelijk een sterke link met goederenhandel.