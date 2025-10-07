Wiebes boekt in Belgische wielerkoers 25e zege van het jaar

BINCHE (ANP) - Lorena Wiebes heeft haar 25e overwinning van dit jaar geboekt. Dat deed de Nederlands kampioene wielrennen van SD Worx-Protime in België waar ze de beste was in de koers Binche-Chimay-Binche.

Wiebes (26) trok op de kasseien in Binche zelf de sprint aan van een eerste groep. Alleen de Ierse Lara Gillespie bleef nog in haar spoor en finishte als tweede. De Italiaanse Maria Giulia Confalonieri werd in haar laatste wedstrijd derde.

Charlotte Kool, die haar eerste koers reed sinds haar overstap afgelopen zomer van Picnic PostNL naar Fenix-Deceuninck, finishte als vierde. De Nederlandse sprintster had niet meer aan wedstrijden deelgenomen sinds ze na de eerste etappe van de Tour de France de strijd staakte. Die opgave was het gevolg van een val eerder in juli in de Baloise Ladies Tour.