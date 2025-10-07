ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wiebes boekt in Belgische wielerkoers 25e zege van het jaar

Sport
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 14:18
anp071025112 1
BINCHE (ANP) - Lorena Wiebes heeft haar 25e overwinning van dit jaar geboekt. Dat deed de Nederlands kampioene wielrennen van SD Worx-Protime in België waar ze de beste was in de koers Binche-Chimay-Binche.
Wiebes (26) trok op de kasseien in Binche zelf de sprint aan van een eerste groep. Alleen de Ierse Lara Gillespie bleef nog in haar spoor en finishte als tweede. De Italiaanse Maria Giulia Confalonieri werd in haar laatste wedstrijd derde.
Charlotte Kool, die haar eerste koers reed sinds haar overstap afgelopen zomer van Picnic PostNL naar Fenix-Deceuninck, finishte als vierde. De Nederlandse sprintster had niet meer aan wedstrijden deelgenomen sinds ze na de eerste etappe van de Tour de France de strijd staakte. Die opgave was het gevolg van een val eerder in juli in de Baloise Ladies Tour.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-523440274

Hoeveel verdient een influencer tegenwoordig?

5552325_m

Plastic flessen laten meer plastic achter in je lichaam dan je beseft

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

Loading