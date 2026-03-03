ECONOMIE
Zelensky betuigt steun aan Golfregio en biedt hulp aan

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 14:03
anp030326146 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky betuigt zijn steun en medeleven aan de Golfregio en het Midden-Oosten, die getroffen worden door tegenreacties van Iran. Ook biedt hij zijn hulp aan, meldt hij in een bericht op X.
Zelensky zegt de toestand in het gebied te hebben besproken met de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. "Ik heb mijn medeleven betuigd voor de levens die verloren zijn gegaan door de idiote aanvallen van Iran", schrijft Zelensky. "De president merkte op dat het Iraanse regime niet alleen militaire faciliteiten aanvalt, maar in feite alles - woongebouwen, winkelcentra, zelfs moskeeën", aldus Zelensky.
Besproken is hoe Oekraïne de Golfstaten kan bijstaan. "We zijn het eens dat onze teams hieraan gaan werken", kondigde Zelensky aan. Mogelijk doelt hij hiermee op Oekraïense expertise in drones en luchtverdediging, die hij eerder aanbood aan Europese bondgenoten en waarover hij eerder stelde dat die 'onovertroffen' is.
