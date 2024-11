Vakbonden: veel BENU-apotheken woensdag dicht door staking

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van apotheekketen BENU gaan woensdag staken. Vakbonden FNV en CNV verwachten dat daardoor opnieuw honderden apotheken in het land gesloten zullen zijn. BENU heeft naar eigen zeggen 3500 medewerkers en 345 apotheken en is daarmee de grootste apotheekketen van het land.

Stakende medewerkers van BENU komen vanaf 11.00 uur bijeen in Park Transwijk in Utrecht. De bonden zeggen dat ze 1200 deelnemers verwachten bij de actie. "Al die mensen waren liever aan het werk gegaan. Ze willen gewoon hun patiënten helpen. Maar hun loon holt al jarenlang achteruit, en er komt een moment waarop het niet meer gaat", stelt FNV-onderhandelaar Ralph Smeets in een verklaring.

In de branche wordt al langere tijd hard actiegevoerd. Zowel regionaal als landelijk zijn de afgelopen maanden regelmatig apotheken dicht door het conflict. De bonden eisen met terugwerkende kracht minimaal 6 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar, maatregelen om de werkdruk te verminderen en uitbetaling van de tijd die ze kwijt zijn aan voorbereidingen op de werkdag. De werkgevers bieden 2 procent vanaf 1 juli en 5 procent per 1 juli volgend jaar. Ze zeggen door het beleid van zorgverzekeraars en de overheid niet meer te kunnen bieden.