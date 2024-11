Volkswagen hoopt voor kerst op akkoord met vakbond

SALZGITTER (ANP/DPA) - Volkswagen hoopt voor de kerst een akkoord te bereiken met vakbond IG Metall in het conflict over ingrijpende bezuinigingen bij de Duitse autofabrikant. "Ik denk dat beide partijen er sterk naar verlangen deze discussies niet mee te nemen onder de kerstboom voor alle medewerkers", zei Volkswagen-bestuurder Dirk Große-Loheide tijdens een autotop in het Duitse Salzgitter. Hij hoopt dat dit zal lukken, maar benadrukte dat niemand het kan garanderen.

In het cao-conflict over loonsverlaging, banenverlies en mogelijke fabriekssluitingen bij het in moeilijkheden verkerende bedrijf is na drie onderhandelingsrondes nog geen overeenstemming bereikt. De vakbond heeft gedreigd met waarschuwingsstakingen begin december om de druk op te voeren. De volgende ronde onderhandelingen staat op 9 december gepland.

Volkswagen kampt met een teruglopende vraag naar elektrische voertuigen, hoge bedrijfskosten en toenemende concurrentie van Chinese fabrikanten. Het management dringt daarom aan op grote bezuinigingen in Duitsland en denkt onder meer aan fabriekssluitingen in Duitsland. Daarbij zouden tienduizenden banen verloren kunnen gaan. De vakbond wil dat Volkswagen afziet van de plannen en heeft loonsverlagingen voorgesteld om een massaontslag te voorkomen.