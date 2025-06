UTRECHT (ANP) - Vanuit Utrecht en Amsterdam gaan de hele ochtend geen treinen van en naar Schiphol Airport door een stroomstoring die is ontstaan door brand in kabels, meldt een woordvoerder van ProRail. Dit duurt naar verwachting tot 12.15 uur. Eerder was dit ook het geval vanuit Rotterdam, Den Haag en Leiden, maar daar wordt het treinverkeer richting de luchthaven vanaf 08.15 uur weer opgestart, meldt een woordvoerder van NS.