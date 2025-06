Beschikbaar inkomen huishoudens stijgt door hogere lonen

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens hadden in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld meer te besteden dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral door hogere cao-lonen en een stijging van sociale uitkeringen. Tegelijkertijd nam de hypotheekschuld het afgelopen kwartaal ook toe.

Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen was in het eerste kwartaal 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de stijging van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het eerste kwartaal van 2024. De beloning van werknemers droeg echter het meest bij aan de stijging van het huishoudinkomen. De totale beloning van werknemers steeg met 6,5 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1 procent, en de cao-lonen waren 5,4 procent hoger.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 6,3 procent. Dat komt vooral doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat ten opzichte van een jaar eerder met bijna 6 procent toenam. Huishoudens betaalden 4,8 procent meer belastingen en sociale premies.

Hypotheekschuld

De totale hypotheekschuld van alle Nederlanders steeg met 11 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. De hypotheekschuld loopt sterker op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen in het eerste kwartaal hoger lagen dan een jaar eerder en er meer woningen werden verkocht.

Doordat de economie ook groeide, bleef de hypotheekschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) met 79,1 procent gelijk aan het vorige kwartaal. Dat is het laagste niveau na het derde kwartaal van 2001.