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Van den Brink: asielweigergemeente moet in gesprek met buren

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 12:16
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DEN HAAG (ANP) - Als een gemeente geen asielopvang wil regelen, moet die daarover in gesprek met buurgemeenten, zegt asielminister Bart van den Brink (CDA). "De opgave geldt voor alle gemeenten in een regio en dus ook voor Maassluis." Dat zegt hij vrijdag voor aanvang van de ministerraad.
De nieuwe coalitie in Maassluis heeft voorgenomen nul plaatsen voor asielzoekers te regelen. Lokale partij Leefbaar Maessluys en de plaatselijke VVD menen dat dit kan volgens de regels in de spreidingswet.
Van den Brink legt uit dat op regionaal niveau een aantal plaatsen voor asielzoekers wordt bepaald. Als na overleg op provinciaal niveau te weinig plekken geregeld zijn, zal de bewindsman een besluit nemen over de verdeling. "Ik snap heel goed dat er op lokaal niveau discussie is over locaties en plekken. Tegelijk helpt het niet als gedaan wordt alsof wetten niet bestaan en afspraken niet voor bepaalde gemeenten gelden."
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