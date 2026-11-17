DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) blijft erbij dat Syrië een veilig land is om naar terug te keren. Dat meldt hij in een Kamerbrief. De bewindsman komt tot die conclusie nadat de Raad van State hem opdroeg om de veiligheidssituatie in het land opnieuw te beoordelen, omdat het beleid onvoldoende gemotiveerd zou zijn.

De voorganger van de minister (David van Weel) oordeelde na de val van het voormalige Syrische regime dat het risico om slachtoffer te worden van willekeurig geweld is afgenomen en dat delen van het land veilig zijn. Daarop werd het landenbeleid zo aangepast dat Syriërs alleen in aanmerking komen voor een verblijfsstatus als zij aannemelijk kunnen maken dat zij als gevolg van hun persoonlijke omstandigheden gevaar zouden lopen.

De minister heeft het beleid nu alsnog gemotiveerd. Volgens hem komt in bronnen als het Asielagentschap van de Europese Unie naar voren dat de humanitaire situatie in Syrië zorgelijk is, maar er in "relatief beperkte mate sprake is van willekeurig conflictgerelateerd geweld".