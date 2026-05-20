Van den Brink noemt situatie opvang Ter Apel 'teleurstellend'

DEN HAAG (ANP) - Het is teleurstellend dat niet alle asielzoekers in Ter Apel kunnen worden opgevangen, vindt asielminister Bart van den Brink. De CDA-minister weet niet waar de mensen voor wie geen plek is kunnen blijven. Het kan zijn dat zij buiten in het gras voor de opvanglocatie moeten slapen, zei Van den Brink.

In de aanmeldlocatie voor asielzoekers zitten momenteel 2316 mensen, terwijl er niet meer dan 2000 mensen mogen zijn. Daarom heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) besloten om alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. "Alleenstaande mannen zullen dus buiten moeten blijven", aldus Van den Brink.

"Zij zullen dan ergens anders moeten blijven en misschien later terugkomen", zei de minister. Waar die mensen dan moeten overnachten, weten het COA en de minister nog niet.

"Het is nu onvoldoende. Op de korte termijn is er een tekort van honderden plekken, op de middellange termijn een tekort van duizenden", zei Van den Brink. De spreidingswet gaat dit probleem volgens hem niet oplossen. Die biedt oplossingen voor de lange termijn.