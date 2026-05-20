Bouw van flexwoningen valt tegen, ziet Rekenkamer

DEN HAAG (ANP) - Het aantal flexwoningen valt tegen, schrijft de Algemene Rekenkamer, die het overheidsbeleid op dat gebied beoordeelt als "matig". Doelen die onder eerdere ministers zijn gesteld, zoals de bouw van 15.000 van deze tijdelijke woningen per jaar, werden "ruimschoots niet gehaald".

De 948 miljoen euro die sinds 2021 opzij is gezet om meer flexwoningen te bouwen, is pas deels uitgegeven. Verschillende regelingen hebben van 2022 tot en met 2025 geholpen bij de bouw van 17.665 flexwoningen.

"Flexwoningen zijn relatief duur en risicovol", aldus de Rekenkamer. Ze helpen daarmee minder om het woningtekort op te lossen dan de minister verwachtte.

Mona Keijzer, woonminister in het kabinet-Schoof, liet volgens de Rekenkamer de doelen voor flexwoningen los. "De minister informeerde de Tweede Kamer daar echter niet over. Er kwamen ook geen onderbouwde doelen van het beleid voor flexwoningen voor in de plaats."