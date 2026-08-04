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Van den Brink roept nog eens 14 weigergemeenten op het matje

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 20:13
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DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink laat burgemeesters en wethouders van nog eens veertien gemeenten zich melden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Dit zijn onder meer de gemeenten Bunschoten, Vlaardingen en Vught. Eerder ontbood hij al tien andere gemeenten om dezelfde reden.
De nieuw toegevoegde gemeenten zijn verder Aalsmeer, Bronckhorst, Brunssum, De Ronde Venen, Dinkelland, Hardinxveld-Giessendam, Hellendoorn, Lopik, Montfoort, Oldebroek en Oldenzaal. De volledige lijst met gemeenten die zich nu op bestuurlijk niveau moeten verantwoorden bij het Rijk, bestaat nu dus uit 24 gemeenten.
De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren met burgemeesters en wethouders van de gemeenten moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen.
De eerder opgeroepen gemeenten zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Die lieten veelal in een reactie op deze stap weten dat ze werken aan opvangplekken. Van den Brink liet vorige maand weten dat er in totaal 107 gemeenten zijn die momenteel niet aan hun wettelijke taak op het gebied van asielopvang voldoen.
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