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Alarm over uitbarsting van actieve vulkaan in Guatemala

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 20:33
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ANTIGUA-GUATEMALA (ANP/AFP) - De Guatemalteekse autoriteiten hebben groot alarm afgekondigd naar aanleiding van de uitbarsting van de zeer actieve Volcán de Fuego. Er zijn al ongeveer duizend mensen uit dorpen geëvacueerd. De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur en langs de zuidoostelijke helling komen as en lava naar beneden.
Het alarm is geslagen in provincies waarvoor de vulkaan een soort drielandenpunt is, Sacatepéquez, Chimaltenango en Escuintla. Scholen in de buurt van de vulkaan zijn gesloten en mensen is opgedragen ramen en deuren te sluiten. De as is tot 120 kilometer van de vulkaan neergekomen, aldus plaatselijke media.
De uitbarsting, ongeveer 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala, is dinsdag heviger geworden. Een toeristische plaats, Antigua Guatemala, is er niet ver vandaan. In 2018 was de laatste hevige uitbarsting. Dorpen werden verwoest en tweehonderd mensen kwamen om. Er zijn meer dan dertig vulkanen in het land.
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