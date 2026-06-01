Netanyahu: Israël valt Beiroet aan als Hezbollah geweld voortzet

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 22:25
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Donald Trump verteld dat Israël Beiroet alsnog zal aanvallen als Hezbollah zijn aanvallen tegen Israël niet staakt. Hij reageert daarmee op de aankondiging van Trump dat Israël geen troepen stuurt naar de Libanese hoofdstad en dat Hezbollah de aanvallen op Israël staakt.
"Ik sprak vanavond met president Trump en heb hem verteld dat als Hezbollah niet stopt met het aanvallen van onze steden en burgers, Israël terreurdoelen in Beiroet zal aanvallen", aldus Netanyahu in een verklaring.
"Ons standpunt blijft onveranderd. Tegelijkertijd zal het Israëlische leger in het zuiden van Libanon doorgaan met de operaties zoals gepland." Eerder op maandag had Netanyahu zijn krijgsmacht nog opdracht gegeven aanvallen uit te voeren op Beiroet.
De Libanese ambassade in Washington zei in een reactie op Trumps bericht dat Hezbollah het voorstel van Trump had geaccepteerd.
