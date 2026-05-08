Van den Brink wil stoppen met controles aan de grens

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 14:32
DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruikmaken van mobiele controles.
Volgens Van den Brink is dit een effectievere manier van controleren. "De marechaussee analyseert waar het best gecontroleerd kan worden en voertuigen worden uitgezocht op basis van inlichtingen en een risicoprofiel."
De huidige manier van controleren, aan de grens, wordt verlengd tot eind september. Die periode wil de CDA-minister gebruiken om de mobiele controles op te zetten. De controles aan Nederlandse en Duitse kant kregen veel kritiek van burgers en ondernemers in grensregio's.
De Nederlandse controles leidden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen, bijvoorbeeld vanwege mensensmokkel of documentfraude. In diezelfde periode is aan zeshonderd vreemdelingen de toegang tot Nederland geweigerd.
