Kunstmestproducent Yara heeft last van actie XR in Vlaardingen

VLAARDINGEN (ANP) - Kunstmestproducent Yara heeft last van een protestactie van Extinction Rebellion bij zijn locatie in Vlaardingen. Demonstranten hebben daar de toegangsweg naar de fabriekspoort geblokkeerd. Hierdoor wordt de aan- en afvoer gehinderd, laat het bedrijf weten.

"Het terrein wordt versperd door de groep XR. De demonstratie verloopt vreedzaam", meldt een woordvoerster van Yara. Volgens het bedrijf zijn er zo'n tien demonstranten aanwezig.

"Yara ondervindt hinder van de blokkade van de toegangsweg naar de locatie in Vlaardingen. Hierdoor kunnen momenteel geen grondstoffen worden aangevoerd en kunnen er geen meststoffen worden afgevoerd. De productie van meststoffen op de locatie wordt op dit moment niet belemmerd en kan doorgaan."

De actiegroep Stop Big Agro, onderdeel van Extinction Rebellion (XR) Landbouw, wil dat Yara "de fundamentele schade van haar verdienmodel erkent en stopt met greenwashing". Het bedrijf wil niet inhoudelijk op de punten van de actievoerders ingaan.