Van der Burg wint Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid

DEN HAAG (ANP) - VVD-Kamerlid Eric van der Burg heeft de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid gekregen. De jury verkoos de oud-staatssecretaris (Asiel en Migratie) boven zijn collega's Mirjam Bikker (ChristenUnie), Laurens Dassen (Volt), Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) en Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). Hij is de opvolger van oud-premier Mark Rutte, die de prijs vorig jaar in ontvangst nam.

Van der Burg dankt de prijs voor een belangrijk deel aan zijn optreden eerder dit jaar in het interviewprogramma Zomergasten. "Hier sprak een politicus met passie over zijn werk, en over wat hij als liberaal ziet als zijn sociale verantwoordelijkheid", aldus juryvoorzitter Remieg Aerts. "In een tijd van gevaarlijk afnemend politiek vertrouwen, zag het publiek een oprecht, authentiek politicus, iemand met het vermogen dat vertrouwen te herstellen."

"Welsprekendheid is niet iets wat je associeert met Eric van der Burg", had Aerts vlak daarvoor nog gezegd. "Zijn stem is beurtelings hees, schor en roestig." De VVD'er is bovendien "geen man van grootse politieke vergezichten" en zijn taalgebruik eerder "gewoon en direct" dan bijzonder. Wat hem onderscheidt, zijn "karakter en vertrouwen", aldus de jury.