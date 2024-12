Darter Wattimena door naar derde ronde op WK

LONDEN (ANP) - Jermaine Wattimena heeft de derde ronde bereikt van het WK darts. De 36-jarige Nederlander rekende in de tweede ronde van het toernooi in het Alexandra Palace van Londen overtuigend af met de als zestiende geplaatste Engelsman James Wade. Wattimena won met 3-0 in sets en gunde zijn tegenstander in de hele partij slechts twee legs.

Wattimena trad zondag aan in de eerste ronde. Daarin was hij in drie sets te sterk voor de Zwitser Stefan Bellmont: 3-0. Het duurt even voordat de Nederlander weer in actie komt. Dat is vermoedelijk op 27 december.

Niels Zonneveld strandde in de eerste ronde. De 26-jarige darter won tegen Robert Owen uit Wales nog de eerste set, maar verloor de volgende drie: 1-3.