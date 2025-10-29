ECONOMIE
Van der Plas: geen makkelijke uitslag, voelt waardeloos

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 22:06
anp291025367 1
BATHMEN (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas noemt de exitpoll "geen makkelijke uitslag". In de exitpoll van Ipsos kwam haar partij uit op vier zetels, drie minder dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. "Dat voelt waardeloos."
Tegelijk is volgens Van der Plas geen sprake van verlies. "Wij hebben bewezen dat BBB geen eendagsvlieg is."
BBB is sinds 2021 vertegenwoordigd in de Tweede Kamer en nam voor het eerst deel aan een coalitie in de samenwerking met PVV, VVD en NSC. De BBB was belangrijk voor een coalitie vanwege de 16 zetels in de Eerste Kamer. Inmiddels zijn daar nog 13 van over vanwege overstappers en afsplitsers in de senaat.
