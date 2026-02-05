ECONOMIE
Van der Plas 'rotgeschrokken' omdat D66 landbouwminister levert

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 14:17
DEN HAAG (ANP) - Caroline van der Plas wordt er allerminst vrolijk van dat D66 de nieuwe minister van Landbouw levert. "Boeren zijn zich rotgeschrokken. En ik met hen", schrijft de BBB-leider op X. "De partij die veestapel wilde halveren en de grootste boerenprotesten in de historie ontketende."
Daarmee brengt de partijleider uitspraken in herinnering van voormalig D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Na de uitspraak van de Raad van State waardoor het stikstofbeleid van het kabinet op losse schroeven kwam te staan, pleitte hij voor een halvering van de veestapel. Dat was aanleiding voor massale boerenprotesten die lucht gaven aan de opkomst van de BoerBurgerBeweging.
