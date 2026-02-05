ECB handhaaft rente eurozone opnieuw bij eerste besluit in 2026

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rente in de eurozone opnieuw onveranderd, zoals algemeen werd verwacht op de financiële markten. Het belangrijkste rentetarief blijft daarmee na de eerste rentevergadering van dit jaar op 2 procent. Het is de vijfde rentepauze op rij van de centrale bank in Frankfurt. Ook de Britse centrale bank hield donderdag de rente ongewijzigd op 3,75 procent, na vier verlagingen op rij.

De laatste keer dat de ECB de rente verlaagde, was in juli 2025. In dat jaar gingen de leenkosten in totaal omlaag van 4 procent naar het huidige niveau van 2 procent om de economie van de eurozone te stimuleren. Bij het rentebesluit in december benadrukte ECB-president Christine Lagarde al dat de centrale bank een goede uitgangspositie heeft bij het in toom houden van de inflatie rond de 2 procent, waarmee de noodzaak voor een lagere rente is afgenomen.