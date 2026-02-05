ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ECB handhaaft rente eurozone opnieuw bij eerste besluit in 2026

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 14:20
anp050226169 1
FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rente in de eurozone opnieuw onveranderd, zoals algemeen werd verwacht op de financiële markten. Het belangrijkste rentetarief blijft daarmee na de eerste rentevergadering van dit jaar op 2 procent. Het is de vijfde rentepauze op rij van de centrale bank in Frankfurt. Ook de Britse centrale bank hield donderdag de rente ongewijzigd op 3,75 procent, na vier verlagingen op rij.
De laatste keer dat de ECB de rente verlaagde, was in juli 2025. In dat jaar gingen de leenkosten in totaal omlaag van 4 procent naar het huidige niveau van 2 procent om de economie van de eurozone te stimuleren. Bij het rentebesluit in december benadrukte ECB-president Christine Lagarde al dat de centrale bank een goede uitgangspositie heeft bij het in toom houden van de inflatie rond de 2 procent, waarmee de noodzaak voor een lagere rente is afgenomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

gandr-collage

De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Loading